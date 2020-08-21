Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, когда вернется на родину.

«Я безумно люблю свою родину и хочу туда вернуться. Я вернусь, когда буду чувствовать себя там в безопасности», — заявила политик на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки о ее приезде в Белоруссию.

Ранее после проведенных в стране выборов Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву в целях безопасности.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жестокого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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