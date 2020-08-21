Тихановская выступила с заявлением по ситуации в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе пресс-конференции сделала заявление по ситуации в стране.

Трансляция ведется в YouTube.

«Я свой выбор сделала... В Белоруссии сегодня людей избивают только потому, что они высказывают свое мнение... В Белоруссии сегодня мой супруг сидит в тюрьме только потому, что он осмелился мечтать жить в стране для жизни», — сказала Тихановская.

Она заявила, что все политические заключенные в стране должны быть отпущены, а выборы президента должны быть проведены заново.

«Мы не хотим жить в страхе и во лжи... Мы белорусы — мирные и спокойные люди, но те, кто держит нас за трусов - глубоко ошибаются», — заявила она.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Тихановская покинула Белоруссию. В настоящее время она находится в Литве.