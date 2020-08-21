В Европарламенте соберутся на внеочередное заседание по ситуации в Белоруссии

Комитет по иностранным делам Европейского парламента 25 августа соберется на внеочередное заседание по ситуации в Белоруссии, сообщается на сайте парламента.

«Внеочередное заседание 25 августа 2020 года с 11.00 до 13.00 (12.00-14.00 мск), посвященное Белоруссии», — говорится в повестке.

Отмечается, что встреча пройдет по видеосвязи.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. К забастовкам присоединились и рабочие Минского автозавода.

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