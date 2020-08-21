Президент Молдавии готов испытать на себе российскую вакцину «Спутник V»

Президент Молдавии Игорь Додон готов испытать на себе российскую вакцину от коронавируса нового типа. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«…хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе», — написал Додон.

Глава государства заявил, что увидел в Молдавии много людей, относящихся к вакцине скептически. Он отметил, что хочет испытать вакцину, чтобы она как можно скорее попала в Молдавию.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием «Спутник V» для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Подробности о российской вакцине можно узнать на официальном сайте.

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