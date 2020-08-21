Байден назвал четыре кризиса США

Соединенные Штаты столкнулись с четырьмя кризисами одновременно, заявил кандидат Демократической партии на предстоящих президентских выборах Джо Байден в ходе партийного съезда. Трансляция ведется на его странице в Twitter.

В настоящее время США столкнулись с пандемией, тяжелым экономическим кризисом, проблемой расизма и угрозой изменения климата, отметил Байден.

Байден также заявил, что в случае избрания его президентом, он преодолеет «тьму», в которую погрузил страну действующий глава государства Дональд Трамп.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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