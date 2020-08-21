Трамп дает интервью параллельно с трансляцией съезда демократов

Президент США Дональд Трамп дает интервью телеканалу Fox News во время ключевой трансляции съезда Демократической партии.

«Буду давать интервью Шону Ханнили сегодня вечером в 21.00 (04.00 мск)», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

В это же время началась трансляция четвертого дня съезда Демократической партии.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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