Трамп дает интервью параллельно с трансляцией съезда демократов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент США Дональд Трамп дает интервью телеканалу Fox News во время ключевой трансляции съезда Демократической партии.
«Буду давать интервью Шону Ханнили сегодня вечером в 21.00 (04.00 мск)», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
В это же время началась трансляция четвертого дня съезда Демократической партии.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп заявил, что Обама и Байден оставили «кошмарное наследие»
— Трамп рассказал об ужасных последствиях избрания Байдена президентом
— Трамп заявил, что Байден избегает участия в предвыборных дебатах