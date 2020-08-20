Премьер Белоруссии вновь сообщил Мишустину о мерах против дестабилизации страны

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал российскому коллеге Михаилу Мишустину о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в республике. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Премьер-министр Беларуси проинформировал своего российского коллегу о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне главы правительств двух стран также общались по телефону и обсуждали ситуацию в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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