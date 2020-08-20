Глава Евросовета переговорил с Путиным

Глава Европейского совета Шарль Мишель переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу европейского политика.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся в 12.30 (13.20 мск) в четверг, 20 августа.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин проводит в четверг международный телефонный разговор «по белорусским делам».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.

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