В Кремле уточнили число телефонных разговоров Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, сколько телефонных разговоров состоялось между лидерами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Четыре. Мы просто одно сообщение не давали, потому что принципиально нового ничего не было. Но да, четыре разговора состоялось», — уточнил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина во время общения передать канцлеру ФРГ Ангеле Меркель просьбу о том, чтобы Германия не вмешивалась во внутренние дела республики.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.

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