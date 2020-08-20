В Совбезе Белоруссии сравнили оппозицию с ГКЧП

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сравнил действия оппозиции в республике с попыткой государственного переворота в августе 1991 года в СССР. Запись об этом он разместил на своей странице в Facebook.

«29 лет назад в Советском Союзе была предпринята попытка государственного переворота, вошедшего в историю как августовский путч, антиконституционные действия самопровозглашенного Государственного комитета по чрезвычайному положению углубили хаос в обществе, приблизив распад некогда могучей державы», — написал Равков.

Он выразил мнение, что забастовки в стране только ослабят экономику республики, а организаторам протестов сильная Белоруссия не нужна.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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