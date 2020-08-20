Оппозиция пообещала не мешать Лукашенко на новых выборах

Оппозиция не будет мешать действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко участвовать в новых выборах, заявила вошедшая в состав президиума Координационного совета по трансферу власти в стране соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно», — сказала Колесникова.

Также она добавила, что оппозиция не верит, что «Лукашенко на это пойдет».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Белорусская дестабилизация: Запад взялся за Лукашенко

— У посольства Белоруссии в Москве задержаны четыре человека

— Белорусская оппозиция заявила, что готова к контактам с Россией