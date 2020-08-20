Макрон заявил о невозможности введения повторного карантина во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что повторный карантин в стране нанесет непоправимый ущерб экономике, а потому его введение невозможно, несмотря на дальнейшее распространение коронавируса, пишет ТАСС.

«Невозможно остановить все во Франции. Потому что сопутствующие убытки такого карантина будут очень крупными», — сказал Макрон.

Он отметил, что повторные ограничения в случае вспышек инфекции возможны лишь на локальном уровне.

Кроме того, практика ношения масок в общественных местах может быть расширена, отметил президент.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 22,5 млн, умерли почти 800 тысяч человек.

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