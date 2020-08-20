Трамп заявил, что Обама и Байден оставили «кошмарное наследие»

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший президент Барак Обама и работавший с ним вице-президент Джо Байден не справлялись со своей работой, оставив ему «кошмарное наследие», пишет издание Associated Press.

Как объяснил Трамп, по этой причине он выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах.

«Они проделали такую ​​плохую работу, что я стою перед вами в качестве президента», — сказал Трамп.

Накануне Обама раскритиковал Трампа, обвинив его в смертях американцев от коронавируса. Бывший президент заявил, что его нынешний коллега «не дорос до этой должности» и относится к происходящему как к реалити-шоу.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. От демократов на пост главы государства баллотируется Джо Байден. Ему будет противостоять действующий президент США — республиканец Дональд Трамп.

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