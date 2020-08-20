Пушков обвинил Литву в намерении свергнуть Лукашенко

Российский сенатор Алексей Пушков считает что внесение белорусского президента Александра Лукашенко в список невъездных граждан Вильнюсом является демонстрацией курса на свержение Лукашенко, передает РИА «Новости».

Ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил, что МИД страны внесло 32 человека, включая Лукашенко, в список невъездных.

Сенатор отметил, что введение личных санкций против главы государства, с которым имеются дипломатические отношения, стало беспрецедентным событием.

Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили свое посредничество в урегулировании ситуации в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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