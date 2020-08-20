Оппозиция в Мали пообещала сотрудничать с лидерами переворота

Оппозиция в Мали пообещала работать совместно с лидерами военного переворота над политическим переходным процессом в стране, передает Agence France-Presse.

По данным агентства, оппозиционная коалиция M5-RFP заявила, что будет работать с совершившими переворот военными над «разработкой дорожной карты».

Представитель коалиции сообщил, что в пятницу, 21 августа, оппозиция организует в столице Мали Бамако «патриотическое шествие, чтобы отпраздновать победу народа».

Ситуация в Мали резко обострилась 18 августа. Военные подняли мятеж на армейской базе Кати, которая находится в 20 км от столицы. Мятежники заявили об аресте президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже глава государства объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.

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