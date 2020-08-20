Болтон: Трамп считал Украину частью России
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Экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон в интервью австрийскому телеканалу Puls 24 рассказал, что Трамп считал Украину частью России.
Политик поделился воспоминаниями о том, что не раз объяснял главе государства, почему Корейский полуостров оказался разделен после Второй мировой войны.
«Я думаю, что частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине. Он считал, что это в принципе тоже часть России», — сообщил Болтон.
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