Болтон: Трамп считал Украину частью России

Экс-советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон в интервью австрийскому телеканалу Puls 24 рассказал, что Трамп считал Украину частью России.

Политик поделился воспоминаниями о том, что не раз объяснял главе государства, почему Корейский полуостров оказался разделен после Второй мировой войны.

«Я думаю, что частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине. Он считал, что это в принципе тоже часть России», — сообщил Болтон.

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