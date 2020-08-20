Жириновский предрек трибунал над виновными в развале СССР
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что все виновные в развале Советского Союза обязательно предстанут перед судом. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По его мнению, в ближайшее десятилетие может состояться московский трибунал по этому вопросу.
К числу виновных в развале СССР Жириновский причислил первого президента Советского Союза Михаила Горбачева, начальника пятого управления КГБ СССР Филиппа Бобкова, министра обороны СССР Дмитрия Язов, а также первого президента Украины Леонида Кравчука.
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