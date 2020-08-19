Кравчук попросит Раду пересмотреть постановление о местных выборах

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук обязался обратить в Верховную раду с просьбой пересмотреть постановление о местных выборах на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на российского представителя в группе Бориса Грызлова.

Кравчук намерен попросить раду пересмотреть постановление, чтобы привести его в соответствие с Минскими соглашениями, указано в сообщении.

15 июля депутаты Рады поддержали постановление о проведении местных выборов на территории Украины, согласно которому местные выборы пройдут на всей территории страны, «за исключением полуострова Крым» и территорий Донбасса.

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