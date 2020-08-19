Координационный совет призвал власти Белоруссии к немедленным переговорам

Координационный совет оппозиции Белоруссии обратился к действующим в стране властям. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президиум совета призвал правительство немедленно начать переговоры.

Новость дополняется.

Кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике Координационного совета оппозиции 14 августа. В настоящее время она находится в Литве.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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