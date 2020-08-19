Трамп объяснил бессмысленность голосования по почте в США
Жители США лично участвуют в массовых протестах, следовательно, могут лично принять участие в голосовании и на предстоящих президентских выборах, уверен действующий глава государства Дональд Трамп. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.
«Если вы можете лично присутствовать на протестах, то и голосовать можете очно», — написал Трамп.
Демократическая партия США считает, что заочное голосование по почте является единственным безопасным способом проголосовать в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. При этом президент Трамп неоднократно критиковал данную идею.
Массовые протесты против расизма и полицейского произвола начались в Соединенных Штатах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.
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