Трамп объяснил бессмысленность голосования по почте в США

Жители США лично участвуют в массовых протестах, следовательно, могут лично принять участие в голосовании и на предстоящих президентских выборах, уверен действующий глава государства Дональд Трамп. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Если вы можете лично присутствовать на протестах, то и голосовать можете очно», — написал Трамп.

Демократическая партия США считает, что заочное голосование по почте является единственным безопасным способом проголосовать в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. При этом президент Трамп неоднократно критиковал данную идею.

Массовые протесты против расизма и полицейского произвола начались в Соединенных Штатах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.

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