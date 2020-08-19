Лукашенко поручил силовикам не допускать беспорядков в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Совета безопасности поручил МВД страны не допускать беспорядков в республике, и особенно в Минске, передает «БелТА».

Глава государства отметил, что в столице больше не должно быть никаких беспорядков.

«Люди устали, люди требуют мира и тишины», — заявил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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