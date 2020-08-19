Лукашенко попросил Путина призвать Меркель не вмешиваться в дела Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина во время общения передать канцлеру ФРГ Ангеле Меркель просьбу о том, чтобы Германия не вмешивалась во внутренние дела республики. Об этом сказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в эфире на телеканале «Россия-1».

По ее словам, белорусский лидер не видит необходимости в разговоре с Меркель на данном этапе. Притом результат от такого разговора между ними нес, скорее всего, отрицательный эффект, сказала Эйсмонт.

«Президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас», — добавила она.

Белорусская сторона также просит, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в республике.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.

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