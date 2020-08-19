В Кремле заявили, что белорусы сами должны решать свои проблемы

Белорусский народ сам должен решить свои возникшие проблемы в рамках правового поля и диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, международные наблюдатели присутствовали на президентских выборах в Белоруссии, однако многие организации, такие как ПАСЕ и БДИПЧ ОБСЕ отказались от миссии по наблюдению за этими выборами.

«Те же международные наблюдатели, которые были, они отфиксировали состоявшиеся выборы. Эта ситуация де-юре и де-факто, что касается международных наблюдателей», — сказал представитель Кремля, ответив на вопрос журналистов, признают ли в Москве выборы в республике.

Он подчеркнул, что российская сторона выступает за то, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля, и белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и в рамках диалога.

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