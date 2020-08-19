Горбачев назвал ошибку Лукашенко на фоне протестов
Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал ошибку лидера Белоруссии Александра Лукашенко на фоне протестов в республике.
«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — сказал Горбачев в интервью kp.ru.
Он добавил, что перед распадом Советского Союза также обращался к рабочим, но должной поддержки не получил.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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