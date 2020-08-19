Белый дом отрицает связь задержек почты с Трампом

Белый дом отрицает, что задержки в доставке почты связаны с президентом Дональдом Трампом, которого демократы подозревают в попытках сорвать голосование по почте. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, передает РИА «Новости».

«Это точно не было намеренным, поскольку президент США не распоряжался об этом», — заявил он.

Выборы главы Соединенных Штатов состоятся 3 ноября 2020 года. От республиканцев баллотируется нынешний президент Дональд Трамп. Бывший вице-президент Джо Байден выиграл президентские праймериз демократов.

Ранее Трамп потребовал перенести на более ранний срок президентские дебаты, назначенные на 29 сентября, потому что голосование по почте может начаться раньше этой даты.

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