Трамп не читал доклад о вмешательстве России в выборы США

Президент США Дональд Трамп признался заявил, что не читал выпущенную спецкомитетом Сената по разведке заключительную часть доклада по итогам расследования «российского следа» в американских выборах 2016 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я об этом ничего не знаю, я не читал», — заявил он журналистам в Аризоне.

При этом, по словам президента, он видел высказывание сенатора Марка Рубио, который заявил, что «Дональд Трамп ничего общего с ним не имеет, не имеет отношения к России», и поблагодарил Рубио за его слова.

Президент назвал «обманом, большим обманом» обвинения в его адрес в связях с Россией.

Накануне специальный комитет сената США опубликовал отчет, в котором говорится, что российский президент Владимир Путин якобы поручил взломать сервера Демократической партии во время президентской кампании в стране в 2016 году.

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