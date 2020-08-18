Помпео обсудил с главой МИД Германии Белоруссию, Россию и Иран

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с министром иностранных дел США Хайко Маасом. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе прошедших переговоров представители стран обсудили ситуацию в Белоруссии.

Кроме того, Помпео и Маас также затронули тему сотрудничества США и Германии по связанным с Ираном, Россией и Белоруссией вопросам.

Глава госдепа США отметил важность выполнения гарантий по поддержанию международного мира и безопасности Советом безопасности ООН.

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