Помпео обсудил с главой МИД Германии Белоруссию, Россию и Иран
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Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с министром иностранных дел США Хайко Маасом. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ходе прошедших переговоров представители стран обсудили ситуацию в Белоруссии.
Кроме того, Помпео и Маас также затронули тему сотрудничества США и Германии по связанным с Ираном, Россией и Белоруссией вопросам.
Глава госдепа США отметил важность выполнения гарантий по поддержанию международного мира и безопасности Советом безопасности ООН.
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