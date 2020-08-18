В МИД РФ прокомментировали ситуацию с переворотом в Мали
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию в Мали, где мятежники устроили переворот. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что внимательно следят за развитием событий в стране.
Кроме того, представители Министерства отказались делать прогнозы по дальнейшему развитию событий в Мали.
В МИД подтвердили, что получили информацию об аресте президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, премьер-министра Бубу Сисса и членов правительства.
«Ожидается официальное заявление руководителей, выступление военных, которые расскажут, что они сделали, какие цели были этого выступления, какие дальнейшие планы», — заключили в российском ведомстве.
Ранее на военной базе Кати в районе столицы республики Бамако произошел военный мятеж. Военные арестовали членов правительства, спикера парламента и высшее армейское командование. Поступали сведения об аресте президента и премьер-министра страны.
Руководит восстанием полковник Садио Камара.
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— Источник: Москва пристально следит за происходящим переворотом в Мали