В МИД РФ прокомментировали ситуацию с переворотом в Мали

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию в Мали, где мятежники устроили переворот. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что внимательно следят за развитием событий в стране.

Кроме того, представители Министерства отказались делать прогнозы по дальнейшему развитию событий в Мали.

В МИД подтвердили, что получили информацию об аресте президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, премьер-министра Бубу Сисса и членов правительства.

«Ожидается официальное заявление руководителей, выступление военных, которые расскажут, что они сделали, какие цели были этого выступления, какие дальнейшие планы», — заключили в российском ведомстве.

Ранее на военной базе Кати в районе столицы республики Бамако произошел военный мятеж. Военные арестовали членов правительства, спикера парламента и высшее армейское командование. Поступали сведения об аресте президента и премьер-министра страны.

Руководит восстанием полковник Садио Камара.

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— Источник: Москва пристально следит за происходящим переворотом в Мали

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