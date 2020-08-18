Макрон осудил военный переворот в Мали

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с осуждением военного мятежа в Мали и призвал соседние африканские страны к посредничеству в урегулировании конфликта, сообщает агентство France Press со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Елисейский дворец пояснил, что президент «внимательно следит за ситуацией и осуждает происходящий военный мятеж в Мали».

Согласно заявлению, власти Франции надеются, что конституционный порядок в Мали будет сохранен, а военные вернутся в казармы.

Ранее на военной базе Кати в районе столицы республики Бамако произошел военный мятеж. Военные арестовали членов правительства, спикера парламента и высшее армейское командование. Поступали сведения об аресте президента и премьер-министра страны.

Руководит восстанием полковник Садио Камара.

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