Источник: Москва пристально следит за происходящим переворотом в Мали
Москва пристально следит за происходящим в Мали и проверяет информацию об аресте президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российском МИД.
«Информацию проверяем. Внимательно следим, как развиваются события, наше посольство плотно держит руку на пульсе», — сказал собеседник агентства.
Ранее на военной базе Кати в районе столицы республики Бамако произошел военный мятеж. Военные арестовали членов правительства, спикера парламента и высшее армейское командование. Поступали сведения об аресте президента и премьер-министра страны.
Руководит восстанием полковник Садио Камара.
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