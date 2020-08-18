Источник: Москва пристально следит за происходящим переворотом в Мали

Москва пристально следит за происходящим в Мали и проверяет информацию об аресте президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российском МИД.

«Информацию проверяем. Внимательно следим, как развиваются события, наше посольство плотно держит руку на пульсе», — сказал собеседник агентства.

Ранее на военной базе Кати в районе столицы республики Бамако произошел военный мятеж. Военные арестовали членов правительства, спикера парламента и высшее армейское командование. Поступали сведения об аресте президента и премьер-министра страны.

Руководит восстанием полковник Садио Камара.

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