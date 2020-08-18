ООН призывает мятежников в Мали сохранить государственные институты

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал офицеров, устроивших в Мали военный переворот, сохранить целостность государственных институтов, сообщает ТАСС.

«Миротворческая миссия ООН в Мали, секретариат и генеральный секретарь очень внимательно следят за ситуацией <...> Генсек призывает сохранить работу государственных институтов», — передал слова генсека его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Он добавил, что ООН рассчитывает вместе с Африканским союзом восстановить мир и спокойствие в стране.

18 августа на военной базе Кати в районе столицы республики Бамако произошел военный мятеж. Военные арестовали членов правительства, спикера парламента и высшее армейское командование. Руководит восстанием полковник Садио Камара.

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