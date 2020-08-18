Белорусская оппозиция заявила о желании строить дружественные отношения с РФ

Белоруссия намерена строить дружественные отношения с Россией и Евросоюзом и желает быть мостом в отношениях между ними, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова экс-министра культуры республики и члена совета Павла Латушко.

«Последним политиком в Беларуси будет тот, кто построит стену между нами и Россией. Сотрудничество с Россией — экономическое, торговое — отвечает прагматичным интересам Беларуси, также как и сотрудничество с Европейским союзом», — заявил Латушко.

Политик отметил, что члены совета видят республику в качестве «крепкого моста», который соединит Россию с Западной Европой.

Он также призвал РФ и ЕС стать гарантами безопасности координационного совета, иначе у жителей Белоруссии может подорваться доверие как к Москве, так и к Минску.

Кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании в республике координационного совета оппозиции 14 августа. В настоящее время она находится в Литве.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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