Лукашенко заявил, что оппозиция хочет запретить русский язык

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция хочет ввести «ползучий запрет русского языка», пишет агентство БелТА.

«В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка», — сказал Лукашенко.

Президент раскритиковал такую уголовную ответственность, потому что, по его словам, белорусы и так никогда не оскорбляют свой язык.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко назвал попыткой захватить власть создание Координационного совета

— Макрон призвал Москву содействовать смягчению напряженности в Белоруссии

— Путин и глава Евросоюза не хотят конфронтационного сценария в Белоруссии