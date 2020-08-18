Белорусская оппозиция не намерена разрывать международных связей с Россией

Белорусская оппозиция в случае прихода к власти не намерена разрывать какие-либо существующие международные договоренности с Россией. Об этом сообщила «Интерфакс» член координационного совета оппозиции республики Мария Колесникова.

«Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договоренности должны соблюдаться», — сказала Колесникова.

Она пояснила, что противники курса действующего президента Александра Лукашенко намерены вести с Россией конструктивный диалог и выстраивать с ней взаимовыгодные отношения.

Ранее Лукашенко заявил, что оппозиция намерена вывести страну из Союзного государства, ликвидировать российские военные базы и выйти из ОДКБ.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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