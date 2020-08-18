Координационный совет начинает работать в Белоруссии

Координационный совет оппозиции начинает работать в Белоруссии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенного штаба оппозиции.

«Сейчас формируется состав членов совета... В ближайшие дни будет избран президиум и председатель совета. На сайте совета уже можно прочитать основные принципы его работы», — говорится в сообщении.

Оппозиция рассчитывает, что совет станет «единым представительным органом белорусского общества».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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