Лукашенко назвал попыткой захватить власть создание Координационного совета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал попыткой захватить власть создание оппозицией Координационного совета, пишет агентство БелТА.

«И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — сказал Лукашенко.

Президент предупредил всех участников штаба, что против них власть примет адекватные меры по Конституции и закону. Лукашенко отметил, что «у нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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