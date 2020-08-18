Политик из Филиппин попросил Путина помочь вернуть ему детей в деле о торговле людьми

Бывший вице-спикер палаты представителей Филиппин Фреденил Кастро обратился к президенту России Владимиру Путина с просьбой помочь вернуть его детей, рожденных суррогатной матерью в России. Об этом РИА «Новости» рассказал его адвокат Игорь Трунов.

Как отмечается, суррогатная мать из России родила Кастро и его супруге близнецов Анику и Артуро. Дети получили гражданство Филиппин, однако органы опеки забрали их и еще двух филиппинских детей. В настоящее время они находятся в Подмосковье вместе с доверенными лицами в арендованной квартире. Филиппинский политик просит Путина помочь и разобраться в ситуации ареста и удержания его детей. К письму приложены свидетельства о рождении.

«Мы ничего не знаем об их состоянии, их здоровье, мы даже не знаем, живы ли они. Ситуация еще более ухудшилась из-за пандемии COVID-19, когда границы закрылись и мы не смогли выехать в Россию», — пишет Кастро.

Ранее подмосковным главком СК были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми. Все началось после того, как в одной из квартир умер младенец, рожденный суррогатной матерью. Выяснилось, что причиной его смерти стал синдром внезапной смерти новорожденного. Также были обнаружены еще три ребенка, рожденных для продажи. Они находились в помещении до тех пор, пока их биологические родители-иностранцы оформляли все необходимые документы на детей. В итоге детей изъяли.

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