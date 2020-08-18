Польша призвала Евросоюз выступить для Минска альтернативой России

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Евросоюзу следует отреагировать на ситуацию в Белоруссии не только санкциями и совместными заявлениями. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, объединение должно предложить Минску сотрудничество, которое станет альтернативой взаимодействию с Россией.

19 августа состоится чрезвычайный саммит стран ЕС, в ходе которого государства собираются обсудить ситуацию в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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