Путин и Меркель обсудили Белоруссию

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили происходящее после президентских выборов в Белоруссии, сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт. Об этом пишет ТАСС.

«Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис», — сказал Зайберт.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

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