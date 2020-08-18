Стала известна дата первого заседания Координационного совета оппозиции Белоруссии

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Первое заседание координационного совета белорусской оппозиции состоится во вторник, 18 августа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соратницу бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Колесникову.

По ее словам, на первом заседании обсудят формирование совета, принципов его работы, а также формулирование требований общества к власти.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

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