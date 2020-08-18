Стало известно, когда белорусская оппозиция сформирует Координационный совет
Штаб объединенной белорусской оппозиции завершит во вторник, 18 августа, формирование Координационного совета для обеспечения трансфера власти, пишет ТАСС со ссылкой на доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову.
«Поступивших заявок несколько сотен. Мы уже озвучили часть вошедших в него граждан, во вторую войдут также авторитетные люди», — сказала Ковалькова.
Она добавила, что всего в Координационный совет войдут 70 человек.
Ранее оппозиция опубликовала предварительный список. В перечень вошли 36 человек, в том числе лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико, а также журналисты, музыканты, бизнесмены и общественные деятели.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.
17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.
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