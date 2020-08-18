Источник рассказал о предстоящем диалоге советников глав государств «нормандской четверки»
Встреча советников глав государств «нормандской четверки» состоится до конца лета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Диалог запланирован до конца месяца», — сказал собеседник агентства.
При этом он добавил, что формат встречи еще не определен.
В «нормандскую четверку» по урегулированию в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.
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