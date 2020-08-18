Трамп считает Путина «шахматистом мирового уровня»

Президент США Дональд Трамп считает, что глава России Владимир Путин является «шахматистом мирового класса». Он также включил в число таковых президента Турции Тайипа Эрдогана, председателя КНР Си Цзиньпиня и лидера КНДР и Ким Чен Ынв, передает ТАСС.

Такое заявление глава Белого дома сделал, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин. В ходе своей речи Трамп отметил, что его соперник на предстоящих президентских выборах в США Джо Байден не смог бы работать с другими мировыми лидерами на равных, так как его лучшие годы в политике «замечательными» не были.

«Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си, Ким Чен Ын, Турции Эрдоган - все они шахматисты мирового класса», — сказал Трамп.

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