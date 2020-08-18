Канада не признала результаты президентских выборов в Белоруссии

Канада не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, заявил министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань.

«Мы не признаем результаты этих сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии и призываем к свободным и справедливым выборам», — указанов в заявлении, обнародованном в Twitter Шампаня.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что Канада просит ОБСЕ провести «тщательное расследование» прошедших в республике выборов президента. Кроме того, Шампань отметил, что Оттава осуждает суровые меры, применяемые по отношению к мирным протестующим в Белоруссии, а также выражает поддержку экс-кандидату на пост президента от оппозиции Светлане Тихановской.