Лукашенко предлагал оппозиции пересчитать голоса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на президентских выборах, но она требует нового голосования, пишет РИА «Новости».

«Мне уже предложили посчитать голоса из камеры... Пусть скажут, где, на каких участках? Вечером им предложили пересчитать. Мне передают люди: «Слушайте, а уже это неактуально считать». А что надо? Новые выборы», — сказал Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что внеочередные выборы главы Белоруссии состоятся после принятия новой конституции страны.

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