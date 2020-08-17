Уволен поддержавший протестующих экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко

В коллективе Купаловского театра в Минске сообщили об увольнении гендиректора учреждения и экс-министра культуры республики Павла Латушко, пишет Sputnik.

«Только что стало известно, что трудовой договор с генеральным директором Купаловского театра Павлом Латушко досрочно расторгнут. <...> Команда поддерживает своего директора и также подписывает заявления на увольнение», — заявили в коллективе «Купаловского».

Сотрудники театра попросили всех неравнодушных граждан морально поддержать экс-министра и всей творческий коллектив в своем решении.

Ранее Павел Латушко присоединился к акциям протеста в Минске, он призвал действующего главу МВД республики Юрия Караева уйти в отставку.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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