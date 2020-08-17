Трамп заявил, что Байден избегает участия в предвыборных дебатах
Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент на пост главы государства демократ Джозеф Байден избегает участия в предвыборных дебатах. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Мы хотим дебатов. Мы готовы, <...> но мы видим, что Джо не хочет дебатов», — заявил американский президент.
Он добавил, что если его оппонент все же явится на дебаты и сможет «спуститься со сцены и дойти обратно без помощи», это станет «величайшим» выступлением за всю историю выборов в стране.
Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.
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