Трамп заявил, что Байден избегает участия в предвыборных дебатах

Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент на пост главы государства демократ Джозеф Байден избегает участия в предвыборных дебатах. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы хотим дебатов. Мы готовы, <...> но мы видим, что Джо не хочет дебатов», — заявил американский президент.

Он добавил, что если его оппонент все же явится на дебаты и сможет «спуститься со сцены и дойти обратно без помощи», это станет «величайшим» выступлением за всю историю выборов в стране.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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