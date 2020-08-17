Зеленский провел закрытое совещание по ситуации в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с главами разведывательных и силовых структур в связи с обострением ситуации в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте офиса украинского президента.

События в Белоруссии могут оказать существенное влияние на Украину, отметил Зеленский. В ходе совещания была проанализирована ситуации в Белоруссии, внешние факторы, просчитаны сценарии дальнейшего развития ситуации и риски для Украины.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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