Лукашенко объяснил свой высокий результат на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его высокий результат на выборах главы государства объясняется явкой сторонников на предварительное голосование. Запись его выступления опубликовал портал TUT.BY.

По словам Лукашенко, другие кандидаты призывали свой электорат не участвовать в досрочном голосовании, в результате чего в нем приняли участие в основном сторонники действующей власти.

При этом Лукашенко вновь подчеркнул, что результат в 80% не может быть сфальсифицирован.

«Я же экономист. Я умею считать. И я вижу, кто за меня голосовал, кто нет», – добавил глава государства.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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