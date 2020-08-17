Цепкало назвал условие для диалога оппозиции с Лукашенко

Оппозиция Белоруссии готова к мирному диалогу с президентом страны Александром Лукашенко, если он захочет передать власть, заявил незарегистрированный кандидат на пост главы государства Валерий Цепкало. Об этом сообщает РИА «Новости».

Если Лукашенко сейчас уйдет с поста и добровольно передаст власть, преследовать его не будут, уверен Цепкало. Однако он отметил, что в настоящее время Лукашенко показывает, что не готов к разговору с оппозицией.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным ЦИК, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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